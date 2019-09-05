Владивосток, , 09:09 — REGNUM Россия предложила Индии построить шесть подводных лодок в рамках межправительственного соглашения, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«У них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения», — сказал Шугаев, выразив надежду, что Россия и Индия «выйдут на взаимопонимание».

Кроме того, отметил глава ФСВТС, Индия получит компетенции в строительстве подводного флота, «которых у них еще недостаточно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы ФСВТС Владимир Дрожжов заявил, что Россия предложила индийским специалистам сообща проектировать и строить первый головной образец на базе подлодки «Амур-1650», который будет оснащен воздухонезависимой энергетической установкой.

При этом российское предложение гораздо более выгодно, чем инициативы зарубежных партнеров, так как предполагает передачу технологий, добавил он.

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