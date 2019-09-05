Владивосток, 5 сентября 2019, 09:07 — REGNUM Якутия и «Росатом» намерены строить атомные электростанции малой мощности, об этом уже подписано соглашение на полях Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Соглашение, подписанное главой республики Айсеном Николаевым и гендиректором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, включает совместную подготовку проекта, его технико-экономическое обоснование и выбор в Якутии площадок для строительства электростанций.
Реализация проекта даст жителям республики и предприятиям качественное и доступное электроснабжение.
Атомные электростанции малой мощности — это компактные модули, быстровозводимые, с повышенными стандартами безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия, как и другие регионы Дальнего Востока, активно участвует в мероприятиях пятого ВЭФ во Владивостоке. Программа второго дня форума насыщена встречами, переговорами, панельными сессиями.