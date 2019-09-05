Владивосток, , 09:02 — REGNUM На юбилейном Восточном экономическом форуме на «Улице Дальнего Востока» в павильоне Камчатки Владимиру Путину подарили куклу в традиционном камчатском платье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В камчатский павильон президент зашел вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время посещения «Улицы Дальнего Востока».

Лидеры двух стран поговорили с камчатскими артистами, сделали совместное фото, а одна из артисток подарила Путину амулет на счастье: куклу в национальном камчатском платье.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит V Восточный экономический форум.