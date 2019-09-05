Оренбург, , 08:44 — REGNUM В Оренбурге одна из фирм задолжала бюджетам миллионы рублей налоговых платежей. Прокурор Промышленного района обратился в суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фирма задолжала более 14 млн рублей по уплате НДС, налога на имущество, НДФЛ, а также платежей на землю и транспорт. Долг накопился с января 2017 года по октябрь 2018-го.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 199.2. Руководству фирмы грозит до семи лет колонии. Избежать наказание помогла бы уплата налогов. Однако оно не поспешило выполнить налоговые обязательства. Хотя, по версии следователей, такая возможность была.

Операции по счетам приостановили и взыскать долг решили за счёт имущества организации. Но руководство фирмы смогло утаить более 8 млн рублей. Сейчас в суд подано исковое заявление прокуратуры об их взыскании с теперь уже экс-руководителя. Пока оно находится на стадии рассмотрения.