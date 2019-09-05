Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:45 — REGNUM Строительство нового стадиона возле Центра образования №1 в Нижнем Тагиле продолжит новый подрядчик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии Нижнего Тагила уточнили, что подрядчик был определён по итогам конкурса. Из городской казны на строительство спортивного объекта выделено 25 млн рублей, а срок завершения строительства — 20 октября 2019 года.

Напомним, что ранее своей должности лишился вице-мэр Нижнего Тагила Владимир Юрченко. Одной из претензий к нему со стороны градоначальника Владислава Пинаева было, в том числе, нарушение сроков сдачи в эксплуатацию спортивной площадки Центра образования № 1. Более того, по итогам проведённой инспекции, расторгнут контракт с подрядчиком, который не сумел выполнить контракт, и сдать объект к началу учебного года.