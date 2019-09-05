Владивосток, , 08:36 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, выступая с докладом на заседании Государственного совета РФ, посвященном обсуждению национальной программы развития Дальнего Востока, обозначил проблему сбалансированности региональных бюджетов, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов выступил на заседании Госсовета при президенте РФ Сайт Кремля

По его словам, дальневосточникам не хватает дотаций на покрытие расходов, возложенных федеральными требованиями и нормативами. Не спасает ситуацию и последующая компенсация федеральным центром части дефицита.

«Это финансирование не учитывается регионами при планировании, что создает бюджетную нестабильность», — подчеркнул врио губернатора Забайкалья.

Александр Осипов предлагает использовать новый механизм бюджетного регулирования, разработанный Минфином РФ. Речь идёт о, так называемом «модельном бюджете», который позволяет распределять несбалансированным регионам дополнительные средства на исполнение обязательств, возложенных на них федеральным центром.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регионы стали распространять все преференции, доступные дальневосточникам.

Заседание президиума Государственного совета Российской Федерации под председательством Владимира Путина состоялось 4 сентября 2019 года во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

Ранее врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил президента РФ Владимира Путина включить в национальную программу развития Дальнего Востока специальные механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами.

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