Владивосток, , 08:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан (Курилы, Сахалинская область), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Церемония состоялась на объединённой экспозиции Минвостокразвития и институтов развития ДФО. Проект президенту представил председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский.

Япония уже сделала представление РФ по поводу открытия рыбозавода на Шикотане.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит юбилейный Восточный экономический форум. Во второй день ВЭФ состоится пленарное заседание.

На форум прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который заявил о своём намерении обсудить мирный договор с Россией.

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