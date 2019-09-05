Владивосток, , 08:27 — REGNUM Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.

«Первого октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП», — сказал Греф.

По его словам, в настоящее время «ведется диалог и определяются сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года все системно значимые банки должны предоставить клиентам возможность делать переводы через СБП. Российские банки с универсальной лицензией подключатся к СБП с 1 октября 2020 года.

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