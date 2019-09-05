Чебоксары, , 08:24 — REGNUM 7 сентября сразу в двух регионах Поволжья открываются первые сельскохозяйственные ярмарки. Торговля развернётся во всех муниципальных образованиях Чувашии и Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Чувашии ярмарки продлятся месяц, в Ульяновской области — до нового года.

В городах Чувашии объявлен месячник по продаже сельскохозяйственной продукции «Дары осени — 2019», в рамках которой на специальных торговых площадках всем фермерам и садоводам торговые места будут предоставляться бесплатно. В Чебоксарах для инвалидов и престарелых планируется организовать бесплатную доставку купленной сельхозпродукции. Месячник продлится до 6 октября.

В Ульяновской области первая торговля продукцией от местных производителей развернётся 7 сентября в Железнодорожном районе Ульяновска.

Напомним, ярмарки в регионе проходят осенью и весной для «стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и обеспечения продовольственной безопасности жителей региона». Власти подчёркивают, что «стараются сделать ярмарки не просто местом, где можно приобрести весь ассортимент сельхозпродукции от местных фермеров и аграриев, но и площадкой, куда в выходной день можно прийти всей семьей». Поэтому на местах организуются концертные программы, развернутся медицинские, а также консультационные площадки по социальным вопросам.

Ярмарки в Ульяновской области будут проводиться до нового года.