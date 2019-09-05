Сеул, , 08:25 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали самый большой профицит платежного баланса за девять месяцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года профицит платежного баланса страны составил $6,95 млрд, что является самым высоким показателем за девять месяцев с октября 2018 года.

Известно, что профицит товарного баланса снизился, однако положительное влияние оказало повышение баланса доходов, который включает показатели инвестиций и доходов.

В июне текущего года профицит платежного баланса составил $6,11 млрд.

Экспорт товаров из страны сократился на 10,9%, до $48,26 млрд, а импорт — на 3%, до $42,08 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $1,67 млрд, в сфере туризма — $1,18 млрд, в судостроительной отрасли — $360 млн.