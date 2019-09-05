Найлс, , 08:13 — REGNUM Южнокорейская энергетическая компания Korea Southern Power построит в США электростанцию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой напредставителей компании.

По их словам, вчера, 4 сентября в городе Найлс округа Касс штата Мичиган прошла церемония закладки фундамента электростанции комбинированного цикла.

Известно, что электростанция мощностью 1085 МВт будет построена к северо-востоку от Великих озёр (Great Lakes).

По предварительным данным, стоимость проект оценивается в $1,05 млрд. Строительство электростанции завершится в марте 2022 года.

Ожидается, что все оборудование, котлы и трансформаторы будут экспортироваться из Южной Кореи.

«Данный проект является самым крупным на рынке энергетике США, — отметили представители компании. — Мы сделаем все возможное, чтобы построитель экологически чистую электростанцию».