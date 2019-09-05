Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Новый раунд торговых переговоров США и КНР должен пройти в начале октября 2019 года, сообщает CGTN America со ссылкой на китайское министерство коммерции.

«Переговоры на высоком уровне по прекращению торговой войны между США и Китаем должны возобновиться в начале октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер КНР Лю Хэ побеседовал с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучиным.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай продолжают торговую войну, повышая пошлины на группы товаров. Целью этих мероприятий нынешняя администрация Белого дома заявляет изменение торгового баланса в пользу американских производителей.

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