Красноярск, , 07:58 — REGNUM В сибирских регионах продолжается уборочная кампания. Как сообщили ИА REGNUM 5 сентября в правительстве Красноярского края, на сегодняшний день урожайность зерновых и зернобобовых в регионе — более 27 ц/га. По словам красноярского министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, это на порядок выше, чем у «соседей по Сибирскому федеральному округу».

Так, приводятся данные, что в Томской области этот показатель равен 24,7 ц/га, в Кемеровской области — 24,6 ц/га, в Хакасии — 22,7 ц/га, в остальных сибирских регионах — порядка 22 ц/га и ниже.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года власти Томской области заявили о том, что регион занимает первое место в Сибири по урожайности зерновых. На тот момент средняя урожайность в Томской области была 27,6 ц/га.

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