Москва, , 07:53 — REGNUM Российская автокомпания Aurus может уже в 2020 году поставить розничным клиентам до 50 машин и по мере увеличения спроса увеличить производство до 5 тыс. машин разных модификаций в год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Также министр отметил, что помимо выпускающихся сейчас версий лимузина и седана марки Aurus предполагается производство минивэна и вседорожника.

Главный акцент отечественной автокомпании будет сделан на вседорожник. Его производством займётся холдинг Tawazun из ОАЭ, который владеет 36% акций бренда Aurus. Старт производства внедорожника намечен на 2021−2022 года.

Напомним, специалисты научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института и концерна «Калашников» проектируют электрический мотоцикл. Его производством будет заниматься российская автокомпания Aurus. Предположительно на отечественном рынке электробайк появится в течение 5−6 лет.

Читайте также: Офис Aurus появится в Китае — глава Минпромторга