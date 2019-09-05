Владивосток, , 07:41 — REGNUM «Умные» светофоры по японской технологии будут установлены еще в девяти российских городах. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

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Якушев пояснил, что «умные» светофоры решают вопросы заторов на автомагистралях в больших городах.

Ранее интеллектуальная система управления дорожным движением была опробована в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Теперь такие светофоры планируется установить в Перми, Ижевске, Тюмени, Екатеринбурге, Липецке, Гатчине и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургские чиновники проявили интерес к сингапурскому опыту функционирования «умных» светофоров.

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