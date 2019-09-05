Выкса, Нижегородская область, , 07:25 — REGNUM Банкротством грозит ООО «Птицекомплекс Выксово» один из кредиторов, обратившийся в Арбитражный суд Нижегородской области. Исковое заявление из-за недочётов оставили без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от саратовского ООО «Нектар» с суммой претензий 300 тыс. рублей поступило 20 августа 2019 года. Но недочёты не дали принять его к производству.

«Поступившее заявление не может быть принято к производству и подлежит оставлению без движения», — отметил судья.

Среди недостатков — истец не предоставил доказательства предварительного уведомления о намерениях подать банкротный иск. Документы должны быть поданы до 13 сентября 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Птицекомплекс Выксово» было создано 18 августа 2015 года в Выксе для разведения сельскохозяйственной птицы. Его директор и единственный владелец — Андрей Федотов. По открытым данным, на начало 2019 года в компании работали более 200 человек.