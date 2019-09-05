Самара, , 07:24 — REGNUM Ярмарку могут устроить в Самаре на месте торговых рядов на Челюскинцев. Об этом 4 сентября сообщил глава Октябрьского района города Александр Кузнецов в ходе прямого эфира с жителями.

По его словам, специалисты отдела потребительского рынка города изымают товары у лоточников, которые там торгуют без разрешения. На данный момент совершено 40 таких изъятий.

Глава района посетовал на то, что штрафы не приносят желаемого результата, поэтому проблема незаконной торговли может быть решена только созданием официальных мест для реализации товаров.

«Мы должны решить проблемы комплексно, чтобы удовлетворить обе стороны», — в заключении сказал Александр Кузнецов.