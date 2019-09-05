Сеул, , 07:23 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor продолжает увеличивать объем продаж на рынке США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на американское отделение компании Hyundai Motor America Sales Corporation.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года южнокорейская компания поставила на американский рынок 6 737 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что Hyundai Motor продолжает увеличивать продажи автомобилей на рынке США тринадцатый месяц подряд с августа 2018 года.

Продажи внедорожников увеличилисьна 31%, до 6 347 автомобилей.

В частности, продажи автомобилей модели Santa Fe и Santa Fe XL выросли на 8%, Kona — на 34%, Tucson — на 21%, Palisade — на 15%.

Как отмечают представители компании, росту увеличения продаж данных моделей автомобилей поспособствовал рейтинг безопасных автомобилей Национального управления безопасности движения на трассах США.

Также специалисты отметили рост продаж автомобилей модели Ionic (на 128%) и Nexo (на 62%).

Продажи другой южнокорейской компании KIA Motors на рынке США также увеличились на 12,7%, до 6 730 автомобилей.