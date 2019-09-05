Абакан, 5 сентября 2019, 06:56 — REGNUM В Хакасии с 1 сентября увеличились базовые оклады педагогических работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.
Уточняется, что базовая часть зарплаты педагогов вырастет до 70%. Оклады работников общеобразовательных организаций увеличиваются на 18%, дошкольных учреждений — на 10%.
Также повышаются диапазоны размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам.
Добавим, согласно выборочному обследованию Красноярскстата за апрель 2019 года, средняя начисленная зарплата работников обследованных организаций Хакасии составила 38 902,4 рубля.