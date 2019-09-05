Владивосток, , 06:35 — REGNUM Забайкалье на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписало сегодня, 5 сентября, ещё одно, дополнительное соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, подписание нового документа предполагает выделение 856,8 млн руб на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019—2021 годах.

Глава Забайкалья Александр Осипов и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин Правительство Забайкальского края

В текущем году Забайкальскому краю будет направлено более 216 миллионов рублей, в 2020 году — более 320 миллионов рублей, столько же в 2021 году.

«В целом по программе в Забайкальском крае предстоит переселить 4,8 тысячи граждан из 85 тысяч квадратных метров жилья. Этой работе дан старт», — пояснил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин. По его оценке, для решения проблемы Забайкалью необходимо порядка 4,5 миллиарда рублей и большую часть этой суммы (четыре миллиарда рублей) обеспечит Фонд.

Как уже сообщалоИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. И теперь на эти регионы распространяют все полагающиеся дальневосточникам преференции. Дальневосточный экономический форум продлится до 6 сентября. В его рамках Забайкальский край заключил уже несколько соглашений и контрактов. В частности, речь идёт о сотрудничестве спубличным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и соглашении сООО «Корпорация Мосстройтранс», согласно которому в проекты на территории региона будет вложено более 5 миллиардов рублей инвестиций.

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