Владивосток, , 06:23 — REGNUM Говоря о развитии системы здравоохранения Дальнего Востока глава Минвостокразвития Александр Козлов подчеркнул, что города и посёлки ДФО — малочисленны, к ним не применим общероссийский подход по финансированию. Министр предложил ввести для медучреждений северных и удалённых территорий субвенции по ФОМС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас принцип страховой медицины. Что у нас получается? Мы сделали срез со всеми министрами здравоохранения регионов ДФО. Из 48 тыс. коек круглосуточного стационара 11 тыс. находятся в маленьких городах и функционируют ниже норматива. Соответственно, они не получают финансирование в полном объёме. Но мы вынуждены нести дополнительные расходы на их содержание, чтобы не оставить эти малые города без медицинской помощи. Аналогичная ситуация сложилась и по другим аспектам оказания медпомощи. Для этих ситуаций мы предлагаем ввести сметное, а не тарифное финансирование, предоставлять субвенции по ФОМС для медицинских организаций в северных и удалённых районах Дальнего Востока», — сказал Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Президиума Госсовета при президенте РФ Владимире Путине в рамках V ВЭФ обсудили Национальную программу по развитию ДФО до 2025 года.