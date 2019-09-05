Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM В Свердловской области в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов реконструировано 286 км теплосетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Подготовка теплосетей Mil.ru

Также в 2019 году реконструировано 144 км водопровода и 45 км канализации. В рамках подготовки в котельных региона сформированы запасы топлива.

Всего в Свердловской области к зиме подготовлены 1530 котельных, свыше 14,5 км теплосетей и 12 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подготовка инфраструктуры к зимнему периоду вышла на завершающий этап. Работы завершатся 15 сентября к началу отопительного сезона.

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