Владивосток, , 06:11 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, выступая на заседании Президиума Госсовета на V ВЭФ, сообщил, что Дальнему Востоку необходимо увеличение финансирования на строительство нового жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Нужно наращивать объёмы жилищного строительства. Городам и сёлам необходимо благоустройство: XXI век на дворе, а клумбы до сих пор шинами украшают. Кроме этого мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей, потому, что именно они — настоящее будущее Дальнего Востока. Один из механизмов — это ипотека под 2% годовых. Помимо молодых семей, мы рассматриваем категорию участников программы «Дальневосточный гектар», которые хотят построить собственное жильё на земле», — сказал Александр Козлов.

Министр объяснил, что 2% годовых — цифра, основанная на реальных расчётах — сейчас стандартная ипотека в среднем 9%, чтобы её получить, средний доход семьи должен быть не менее 70 тыс. рублей. Из категории нуждающихся в жилье семей таких в ДФО 1700. А если ипотека будет под 2% годовых, то ей смогут воспользоваться не менее 8500 семей, совокупный доход которых ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит V ВЭФ. Выступая на заседании Президиума Госсовета при президенте РФ Владимире Путине, министр по развитию ДФО Александр Козлов сообщил, что Дальнему Востоку необходимо увеличение финансирования на ликвидацию аварийного жилья.