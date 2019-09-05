Владивосток, , 05:53 — REGNUM Глава Приморья Олег Кожемяко предложил возобновить систему распределения молодых специалистов на Дальний Восток, а также развивать строительство государственного арендного жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках обсуждения национальной программы развития Дальнего Востока на Госсовете 4 сентября, президент РФ Владимир Путин акцентировал, что уже сейчас нужно думать, кто будет работать на новых производствах и в каких условиях жить.

Олег Кожемяко озвучил, что остро в регионе стоит кадровый вопрос. На Дальнем Востоке, и в Приморье в частности, реализуются крупные инвестиционные проекты, где востребованы молодые профессионалы.

«Считаем целесообразным для всех, кто учится на бюджетной основе, возобновить систему распределения, в том числе на Дальний Восток, по специальностям, которые здесь наиболее востребованы. А молодёжным коллективам можно предоставлять налоговые льготы и преференции в конкурсных процедурах», — предложил глава Приморского края.

Также Кожемяко отметил, молодому специалисту необходимы гарантии достойной зарплаты и жилья.

«Наше предложение заключается в том, чтобы развивать уже доказавший на Дальнем Востоке свою эффективность механизм строительства государственного арендного жилья», — пояснил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, идёт второй день Восточного экономического форума во Владивостоке. 5 сентября прошли деловые завтраки, несколько панельных сессий и дискуссий, глава государства Владимир Путин провёл деловую встречу с премьер-министром Малайзии.

По оценкам организаторов форума, количество участников значительно увеличилось и улучшилось в качественном составе.