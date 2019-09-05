Владивосток, , 05:43 — REGNUM Выступая на заседании президиума Госсовета, министр по развитию ДФО Александр Козлов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в рамках госпрограммы «Жильё» в федеральном округе будет ликвидировано 1,5 млн кв. м. аварийного жилья, но этого недостаточно, поскольку в ДФО сегодня более 2 млн кв.м. непригодного жилищного фонда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Задачи мы поставили амбициозные, без этого никак. На Дальнем Востоке 125 500 человек живут в непригодном жилищном фонде, в квадратных метрах это 2 млн аварийного жилья. По нацпроекту «Жильё» будет ликвидировано 1,5 млн кв. метров такого жилья. Доля снизится, но всё равно останется, и всё равно будет выше среднероссийского показателя. Минстрой нас поддерживает в том, что необходимо дополнительное финансирование для ликвидации непригодных оставшихся квадратных метров, в случае принятия решения о финансировании, доля аварийного жилья в ДФО снизится с 6 до 1 процента, как в среднем по России», — сказал Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум. В первый день работы форума прошло заседание Президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.