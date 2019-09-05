Владивосток, , 05:23 — REGNUM К строительству Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД) приступят уже в 2021 году, заявил глава Приморья Олег Кожемяко на церемонии подписания соглашения с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и акционерным обществом «ВЭБ Инфраструктура» на ВЭФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Владивостокская кольцевая автомобильная дорога — четырехполосная магистраль непрерывного движения, основное направление которой «Остров Русский — Мыс Токаревского — Мыс Кунгасный — улица Русская — улица Маковского» определено генеральным планом города и его транспортной схемой.

ВКАД значительно разгрузит основные магистрали города от транспорта и перевозки транзитных грузов в морские порты в обход городских территорий.

Олег Кожемяко «Построенная инфраструктура поможет разгрузить центральные улицы города, избавить от пробок, оптимизировать транспортные потоки, ведущие к нашим портам. Этот проект одобрен руководством нашей страны. И участие ВЭБ послужит дополнительным источником для реализации его в срок. За 2020 год мы должны подготовить все обоснования сметной стоимости, экономические расчеты, чтобы в 2021 году выйти на практическую реализацию проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье планирует в рамках Восточного экономического форума подписать более 30 соглашений о сотрудничестве и взаимопонимании в реализации инвестиционных проектов.

На ВЭФ-2019 приехало более 8,6 гостей и участников из 65 стран, в том числе и России.

Губернаторы дальневосточных регионов активно проводят переговоры с иностранными и отечественными инвесторами.