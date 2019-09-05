Владивосток, , 05:16 — REGNUM Минпромторг РФ потратил на участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 17,5 млн рублей. Именно столько ведомство должно заплатить фирме, которая выиграла аукцион на организацию участия министерства в ВЭФ, в котором среди прочих услуг была разработка дизайна печатной продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Печатная продукция Минпромторга РФ с мостом в Бангкоке вместо Русского моста во Владивостоке Андрей Лавренчук© ИА REGNUM

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На юбилейном Восточном экономическом форуме Минпромторг РФ раздавал участникам и гостям сувенирную продукцию, на которой вместо моста на остров Русский во Владивостоке был изображен вантовый мост в Бангкоке.

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Согласно данным на сайте госзакупок, начальная максимальная цена контракта по организации участия Минпромторга в V ВЭФ составляла 20 млн рублей. В ходе аукциона она снизилась до 17,5 млн рублей. Победу одержало ООО «НЕГУС ЭКСПО ИНТЕРНЭШНЛ».

Госзакупка Минпромторга РФ

Именно эта компания и разработала для Минпромторга РФ дизайн полиграфической и презентационной продукции для участия в Восточном экономическом форуме. Отметим, что условиями контракта предусмотрено, что заказчику предоставляются на утверждение макеты перед их непосредственным изготовлением.

Минпромторг РФ признал ошибку на своей странице в Instagram, заверив, что она будет исправлена и, что уже начато изготовление продукции с «настоящим Русским мостом».

https://www.instagram.com/p/B1_NteboDqn/

Однако и во второй день (5 сентября) ВЭФ министерство продолжало распространять сувенирную продукцию с изображением моста в Бангкоке.

Печатная продукция Минпромторга РФ с мостом в Бангкоке вместо Русского моста во Владивостоке Андрей Лавренчук© ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русский с 4 по 6 сентября. В нём принимают участие представители бизнеса, власти, общественности из более чем 60 стран мир.

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Главным гостем форума по личному приглашению президента РФ Владимира Путина стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В первый день ВЭФ лидеры двух государств посетили судостроительный завод «Звезда» в Большом Камне, провели переговоры, по результатам которых был подписан пакет соглашений и сделано совместное заявление.

Во второй день ВЭФ (5 сентября) состоится пленарное заседание с участием Владимира Путина и лидерами других стран-участниц форума.