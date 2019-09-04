Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Президента США Дональда Трампа «совершенно не беспокоит» возможное резкое сокращение вложений Китая в американские долгосрочные облигации на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Об этом он заявил 4 сентября на пресс-конференции в Белом доме.

Китайские юани (cc) Junjiewu99

«У них приблизительно $1 трлн. Это совсем немного по сравнению с тем, чем мы сейчас занимаемся. Кроме того, у нас очень низкая процентная ставка, и прежде ещё никогда не было столько желающих инвестировать в наши облигации», — сказал президент США.

Трамп добавил, что американская экономика находится «в устойчивом положении», и в страну «текут деньги», поэтому возможное сокращение вложений Китая в государственные бумаги не вызовет проблем.

Напомним, в июне Япония впервые с весны 2017 года вышла на первое место в списке держателей американских облигаций с показателем $1,12 трлн, потеснив с этого места Китай. Пекин в настоящее время располагает облигациями США на сумму около $1,11 трлн.