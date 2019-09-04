Киев, , 21:56 — REGNUM Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение. Об этом4 сентября сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации.

Как уточняется, данное решение связано со вступлением в силу директивы 2019/523, которая предусматривает усиление мер по защите стран Евросоюза от вредных карантинных организмов.

Ограничения распространяются на импорт яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов плодоовощной продукции.

«Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, нам поступило сразу от нескольких экспортёров и производителей», — сообщила директор по развитию ассоциации Екатерина Зверева.

С начала сентября страны-экспортёры, не входящие в ЕС, должны предоставить доказательства отсутствия в их продукции ряда вредных организмов. Отмечается, что Украина уже направила соответствующие документы Еврокомиссии, однако ответа до настоящего времени не получила.

Сколько времени может занять процедура получения разрешения от Брюсселя, неизвестно. По данным ассоциации, украинские производители в спешном порядке пытаются самостоятельно решить данную проблему. В частности, экспортёры тепличных томатов и перца пытаются за собственные средства юридически оформить ввоз продукции в регионы и зоны, свободные от данных вредителей, в соответствии с процедурами ЕС.