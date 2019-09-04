Брюссель, , 20:56 — REGNUM Комитет Европарламента по экономике и монетарным делам на заседании 4 сентября в Брюсселе одобрил назначение Кристин Лагард на должность главы Европейского центрального банка.

Теперь по кандидатуре Лагард должен проголосовать Европарламент в полном составе. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен в текущем месяце на одной из ближайших пленарных сессий ЕП. В случае положительного решения Лагард будет окончательно утверждена на посту главы ЕЦБ лидерами стран Евросоюза на саммите 17−18 октября.

Напомним, в начале июля главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали кандидатуры на ключевые посты в объединении. Кристин Лагард была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка. После этого она подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда, который занимала с 2011 года.