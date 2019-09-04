Чебоксары, , 20:33 — REGNUM В январе-августе в Чувашии доходы республиканского бюджета выросли на 16,4%, сообщили ИА REGNUM оперативные данные в минфине Чувашии. В том числе собственные доходы подросли на 1,8%, безвозмездные федеральные поступления — на 25,1%. Такие оперативные данные приводит минфин республики.

Рост доходов Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 1 сентября 2019 года в республиканский бюджет поступило 36 205,7 млн рублей, что на 16,4% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные поступления выросли на 1,8% — до 19 787,7 млн рублей.

Из федерального бюджета получено 13 791,7 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного прошлогоднего периода на 25,1%.

За восемь месяцев израсходовано 29 497,6 млн рублей. По сравнению с январем-августом прошлого года расходы выросли на 14,3%.

Бюджет в январе-августе исполнен с профицитом в размере 6 708 млн рублей.