Киров, , 20:16 — REGNUM В Кировской области инновационной деятельностью занимается десятая часть предприятий. В структуре инноваций более 76% составляют продуктовые инновации — в частности, производство изделий из дерева и соломки. Такие данные приводит Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в 2018 году в Кировской области из 553 обследованных организаций инновационной деятельностью (технологические, маркетинговые и организационные инноваций) занимались 56 организаций (или 10,1%). Из них более половины (66,1%) — это промышленные предприятия.

За год объём отгруженной инновационной продукции организаций составил 22,5 млрд рублей, при этом почти треть (29,6%) поставлена на экспорт.

Всего разработано 207 совместных проектов по выполнению исследований и разработок, большая часть которых (190) реализовано в России, 17 — на территории других стран. На инновационные разработки предприятия потратили 5 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей — собственные средства.

В ведомстве напоминают, что технологические инновации подразделяются на два вида — продуктовые и процессные. В Кировской области 76,1% от общих затрат (или 3,8 млрд рублей) выделено на продуктовые инновации, основную долю которых (41,2%) составляют деревообработка и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производство изделий из соломки и материалов для плетения.