Москва, , 19:59 — REGNUM Россия отказалась от идеи создания сверхзвукового пассажирского лайнера на базе стратегического ракетоносца Ту-160, который производят в Казани. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, ОАК (Объединенная строительная корпорация) будет проектировать бизнес-джет с нуля.

«Если вы переделаете Ту-160 в гражданский лайнер, то получите, условно, советский Ту-144. И, наконец, Ту-160 — это огромная машина, с учетом стоящих задач такая не нужна», — пояснил министр в интервью газете «Ведомости».

Мантуров добавил, что, вероятнее всего, новый самолет будет рассчитан на 16−19 мест. Скорость будет на уровне 2−3 тыс. км в час.

По словам источника издания, близкого к ОАК, платформа самолета для Воздушно-космических сил России не подходит для гражданского лайнера, поскольку ракетоносец рассчитан на непродолжительный полет в сверхзвуковом режиме, вхождение и выход из зоны поражения, а на длительный полет на сверхзвуковой скорости он не рассчитан.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Казанский авиационный завод имени Горбунова посетил президент России Владимир Путин. Понаблюдав за демонстрационным полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», глава государства предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца. Он напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144, но его вынужденно сняли с производства, потому что билеты на такой самолет должны были соответствовать «какому-то среднему заработку в стране». По мнению Путина, сейчас появились компании, которые могли бы использовать такие лайнеры для своих нужд.