Москва, , 19:37 — REGNUM Финансовую помощь на сумму 1,3 млрд рублей получила Республика Ингушетия. Денежные средства пойдут на устранение проблем в бюджетной сфере субъекта, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе главы региона.

Решение о выделении дополнительной финансовой помощи принято президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее, 2 сентября, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встречался с руководством администрации президента и с первым заместителем главы Минфина РФ Леонидом Горниным.

В ходе встреч была представлена информация о положении дел в финансово-хозяйственной сфере республики и обсуждены вопросы предоставления финансовой помощи для исполнения обязательств субъекта перед гражданами.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе врио главы ИнгушетииМахмуд-Али Калиматов сообщил, что за первое полугодие 2019 года государственный долг Ингушетии увеличился на 15%. Основной причиной роста названо увеличение объема бюджетных кредитов. По словам Калиматова, такая ситуация может довести экономику республики до коллапса.

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