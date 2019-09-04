Бишкек, , 19:31 — REGNUM В январе — августе 2019 года налоговая служба Киргизии собрала налогов и платежей на сумму 52 млрд 550 млн сомов (свыше 50,3 млрд рублей) налогов и платежей, что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 3,5% или почти на 1 млрд 792,8 млн сомов (1,7 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В ведомстве отмечают, что в августе текущего года киргизстанские налоговики полностью выполнили план, собрав 7 млрд 532,9 млн сомов (свыше 7,2 млрд рублей) налогов и платежей. При этом поступление налогов выросло на 4,3% или на 311,7 млн сомов (298 млн рублей).

По итогам августа зафиксировано увеличение суммы уплаченного транспортного налога на 44,1 млн сомов (42 млн рублей), земельного налога — на 19 млн сомов (18 млн рублей), а также налога на жилье — на 9,8 млн сомов (более 9 млн рублей).