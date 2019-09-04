Бишкек, , 19:07 — REGNUM В столице Киргизии 60% общеобразовательных школ были построены в 1969 году и ранее. Об этом сообщила начальник управления образования мэрии города Бишкек Сауле Мейрманова, — пишет «24.kg».

Она также отметила, в прошлом учебном году большинство столичных школ дети посещали в две смены, поскольку они рассчитаны на то, чтобы одновременно вместить до 77 тысяч учащихся, но фактически в них обучались 154 тысячи человек.

По словам Мейрмановой, при участии Бишкекского муниципалитета за последние пять лет в киргизской столице были построены, возвращены в собственность государства и отремонтированы восемь школ и шесть детских садов.

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