Душанбе, , 19:06 — REGNUM В Таджикистане за первую половину 2019 года родились 105 тысяч детей. Такие данные госагентства по статистике страны сегодня, 4 сентября, — сообщают местные СМИ.

Отмечается, что самое большое увеличение регистрации новорождённых зафиксировано в столице — городе Душанбе (8,3%), а также в Хатлонской области (5,1%) и суммарно в районах республиканского подчинения (6,4%). Однако в отдельных регионах напротив наблюдается снижение показателя — в Горно-Бадахшанской автономной области (6,2%) и Согдийской области (0,5%).

В целом коэффициент деторождения в стране сложился на уровне 23 на 1000 человек. Смертность значительно ниже — 3,7 на 1 тысячу.

Всего за отчётный период в Таджикистане умерли 16,5 тысяч человек. По сравнению с первым полугодием 2018 года отмечено увеличение регистрации смертей — на 6,3%. Притом это увеличение зафиксировано практически во всех регионах. Исключением стала только Горно-Бадахшанская автономная область.

Напомним, что, по данным официальной статистики, численность населения Таджикистана на начало июля 2019 года составила 9 млн 212,1 тыс. человек.

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