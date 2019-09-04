Калининград, , 18:44 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Калининградской области сегодня, 4 сентября, констатировало резкое ухудшение эпизоотической обстановки по АЧС на территории региона. Инфекция обнаружена сразу в нескольких свиноводческих фермах компании «Прибалтийская мясная компания три» в различных местах Гусевского района Калининградской области.

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Из-за инфекции будет уничтожено почти 43 тыс. голов свиней. «Животноводству области нанесен огромный ущерб. Кроме того, подобные события наносят огромный вред социальной составляющей: потеря рабочих мест, сокращение налоговых поступлении в бюджет», — констатируют в региональном Россельхознадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые АЧС в Калининградской области была обнаружена в конце 2017 года, а спустя это время вирус распространился на территории 12 округов. Вирус АЧС мог проникнуть в российский эксклав со стороны соседних Литвы или Польши. Литва борется с АЧС уже более шести лет.