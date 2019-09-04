Москва, 4 сентября 2019, 21:53 — REGNUM Предполагаемый размер дополнительных доходов федерального бюджета от превышения сложившейся цены на нефть над базовым уровнем составит 193,4 млрд рублей в сентябре 2019 года. Такой прогноз на своём сайте опубликовало Министерство финансов РФ.
По итогам августа суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило 6,3 млрд рублей.
«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +187,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 сентября 2019 года по 4 октября 2019 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей», — отмечено в сообщении.
Отметим, что с 2018 года в России действует бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, не расходуются, а направляются в резервы. Таким образом Минфин не тратит сверхдоходы от нефти, а покупает на них иностранную валюту на внутреннем рынке. Эти активы затем зачисляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Читайте ранее в этом сюжете: Минфин разместил облигации федерального займа на 20 млрд рублей