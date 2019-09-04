Москва, , 21:53 — REGNUM Предполагаемый размер дополнительных доходов федерального бюджета от превышения сложившейся цены на нефть над базовым уровнем составит 193,4 млрд рублей в сентябре 2019 года. Такой прогноз на своём сайте опубликовало Министерство финансов РФ.

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По итогам августа суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило 6,3 млрд рублей.

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +187,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 сентября 2019 года по 4 октября 2019 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей», — отмечено в сообщении.

Отметим, что с 2018 года в России действует бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, не расходуются, а направляются в резервы. Таким образом Минфин не тратит сверхдоходы от нефти, а покупает на них иностранную валюту на внутреннем рынке. Эти активы затем зачисляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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