Екатеринбург, , 17:31 — REGNUM В Екатеринбурге планируется строительство новой детской поликлиники № 15 в микрорайоне Уралмаш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Планы строительства рассмотрела и одобрила городская комиссия по социальной защите и здравоохранению. Также данный вопрос будет вынесен на рассмотрение городской думы. В случае одобрение депутатами, городские власти в 2020 году начнут подготовку проектно-сметной документации.

Отметим, что под строительство нового здания поликлиники уже выделен земельный участок.

Напомним, что на данный момент в микрорайоне Уралмаш функционирует три детских поликлиники городской больницы № 15. Две из них расположены в старых зданиях 1936 года и 1950 года постройки, а третья находится в здании стационара.

Добавим, что в микрорайоне Уралмаш проживают 24 тыс. детей.