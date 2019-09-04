Великий Новгород, , 17:27 — REGNUM До конца 2019 года Новгородская область ожидает 35 школьных автобусов и восемь автомобилей скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, специалисты профильных министерств региона определят муниципальные районы, в которые отправится новый транспорт, уже в ближайшее время.

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, школьные автобусы, которые поступят в регион — различной вместимости. Больше всего — 15 транспортных средств — рассчитаны на 10−12 человек.

Всего в регионы будет направлено 1549 автомобилей скорой помощи и 2451 школьный автобус. На приобретение транспортных средств из резервного фонда правительства РФ выделены 10 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, родители школьников из деревни Быково Пестовского района в начале нового учебного года записали видеообращение к губернатору Новгородской области Андрею Никитину с просьбой вернуть школьный автобус — он перестал возить детей в школу из-за плохой дороги. Дети учатся большую часть недели дистанционно дома, а дважды в неделю добираются до школы на общественном транспорте.

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