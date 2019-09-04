Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал помочь бизнесу. Губернатор напомнил участникам заседания совета по инвестициям при главе региона о конфликте, возникшем у сети «Пироги Кучкова» и компании «Меридиан-Юг».

"Вот есть у нас сеть кафе «Пироги Кучкова». Все наверное знают. Кто кушал эти пироги поднимите руки. И вы теперь с удовольствием наблюдаете, что у них проблема. С арендой помещения. Надо не раздербанить бизнес, не помножить его на ноль, а помочь ему. Тем более если он работал с точки зрения потребности людей. Тут надо найти правильное решение и ему помочь», — сказал глава региона.

Причиной конфликта стал вопрос с арендой помещения. Руководство компании «Меридиан-Юг», занимающейся сдачей муниципального имущества, потребовало освободить здание и сменило замки на входных дверях. При этом документа о расторжении договора не существует.