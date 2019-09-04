Киев, 4 сентября 2019, 17:21 — REGNUM
Правительство Украины приняло постановление, которым упростило процедуру подачи обращений в комиссию министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (или комиссия по рейдерству). Об этом 4 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он сообщил, что теперь гражданин Украины, пострадавший от действий рейдеров, может в режиме онлайн связаться с сотрудниками антирейдерской комиссии министерства юстиции.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Киеве на форуме «Бизнес против уничтожения государства: анализ проблем, выводы, план действий» адвокат общественной организации «Бизнес-Варта» Андрей Неход заявил, что рейдеры не могут мгновенно осуществлять захваты предприятий у законных владельцев без участия министерства юстиции и лично ее руководителя Павла Петренко. Он сообщил, что для покрытия данной рейдерской схемы был создан квазиорган — комиссия министерства юстиции. Неход проинформировал, что именно филиалы коммунальных предприятий, которых минюст допустил на рынок регистрационных услуг, создали всплеск рейдерских атак.