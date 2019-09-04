Нижний Новгород, , 17:19 — REGNUM Эксперты ОНФ (Общероссийского народного фронта), представители минпромторга Нижегородской области и бизнес-сообщества обратятся к губернатору Глебу Никитину с просьбой поддержать присоединение области к пилотному проекту по введению специального режима для самозанятых.

«Репетиторы, парикмахеры, няни, таксисты, массажисты, мастера народных промыслов, специалисты по ремонту квартир, программисты, рестораторы — это далеко не полный список профессий самозанятых, которые смогут перейти на удобный для себя режим налогообложения и выйти из тени на официальный уровень ведения бизнеса», — отметил глава регионального исполкома ОНФ Алексей Алехин. Он добавил, что очевидную выгоду от нового режима получит и государство, и региональный бюджет.

В соседней Татарии в качестве самозанятых уже зарегистрировались более 20 тыс. человек, из которых около 700 нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный налоговый режим для самозанятых действует в четырех пилотных регионах РФ — в Москве, Калужской и Московской областях, а также в Татарии. Налоговый эксперимент стартовал 1 января 2019 года. По всем регионам-участникам уже зарегистрировано 116,7 тыс. самозанятых.