Псков, , 17:17 — REGNUM Псковская область получит 40 новых автомобилей скорой помощи и 35 школьных автобусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, среди автомашин скорой помощи, которые поступят в Псковскую область, регион вошёл в число тех, кто получит одну из самых крупных партий новых автомобилей скорой помощи.

Школьный автобус Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Среди них 38 — автомобили экстренной медицинской помощи класса В и два реанимобиля класса С.

По распоряжению, подписанному председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, больше 40 карет скорой помощи также получат республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Забайкальский край, Астраханская и Курганская области. Всего в регионы будет направлено 1549 автомобилей скорой помощи и 2451 школьный автобус. На приобретение транспортных средств из резервного фонда правительства РФ выделены 10 млрд рублей.

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В 2018 году в Псковскую область поступил 41 школьный автобус и 10 автомобилей скорой помощи, ещё 30 автомобилей для медицинских учреждений региона поступили в Псковскую область в январе 2019 года.

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