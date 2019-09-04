Ижевск, , 17:11 — REGNUM В Удмуртии планируется реорганизация АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника минздрава Удмуртии» путем присоединения стоматологических поликлиник №1, 2 и 3. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Ярославом Семеновым, опубликовано на портале правительства республики.

Все мероприятия, связанные с реорганизацией, должны быть проведены в течение четырех месяцев. В течение двух месяцев должна быть определена штатная численность сотрудников учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно, что четыре медицинских организации региона психиатрического профиля объединяют в одно юридическое лицо.

К Республиканской клинической психиатрической больнице минздрава Удмуртии присоединят Первую республиканскую психоневрологическую больницу, Третью республиканскую психиатрическую больницу и Глазовский межрайонный психоневрологический диспансер.

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