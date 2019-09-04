Галич, Костромская область, , 16:46 — REGNUM В Костромской области на достопримечательность — гору Балчуг в городе Галич — возводят новую лестницу, — сообщает Smi44.

Завершитьработы обещают к 7 сентября, в этот день старинный город будет отмечать 860-летие.

Старые ступени и перила разрушились, в сентябре рабочие ООО «Проект Обло» начали заменять их на новые. Длина лестницы — 60 метров, она будет идти до холма Шемяки. После каждого из трех пролетов поставят скамейки — для отдыха поднимающихся. На вершине Балчуга находятся остатки земляных валов древней крепости, построенной ещё во времена, когда здесь процветало племя меря. Со смотровой площадки, куда ведёт деревянная лестница, можно увидеть весь Галич и озеро Галичское.

«Проект лестницы прошел согласование с инспекцией по охране объектов культурного наследия и обязательную процедуру. Мы получили согласие на оборудование подъема только в деревянном исполнении, с глубиной земляных работ не более десяти сантиметров», — пояснил начальник «Службы заказчика» города Галича Валерий Бобров.