Нижний Новгород, , 16:34 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по итогам 2018 года объем образования отходов составил 168,933 млн тонн, что на 10% больше уровня 2017 года и на 71,2% превышает показатель 2010 года. Об этом говорится в проекте доклада Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, объем образования отходов сократили лишь три региона — Самарская и Кировская области, а также Марий Эл. Максимальный объем образования отходов наблюдается в Оренбургской области — 54,666 млн тонн, самый низкий — в Чувашии, показатель составил 389,5 тыс. тонн.

За год объем утилизированных отходов в Поволжье составил 61,820 млн тонн, увеличившись на 31,2% от предыдущего года. Объем обезвреженных отходов вырос на 9,6% от уровня 2017 года и сократился от показателя 2010 года на 5% — до 2,968 млн тонн.

Всего за указанный период в округе объем образования отходов I класса опасности составил 4,728 тыс. тонн, II класса — 21,905 тыс. тонн, III класса — 3,332 млн тонн, IV класса — 11,359 млн тонн, V класса — 154,214 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в трех регионах Поволжья к 2023 году планируется создать комплексы переработки отходов I и II класса опасности путем перепрофилирования бывших объектов по уничтожению химического оружия. Новые комплексы должны появиться в Удмуртии, Кировской и Саратовской областях. Также комплекс должен появиться в Курганской области. Мощность каждого из объектов составит 50 тыс. тонн отходов в год.