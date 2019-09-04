Москва, , 16:32 — REGNUM Министерство финансов России 4 сентября разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 230 с датой погашения 16 марта 2039 года. При этом объём спроса более чем в три раза превысил предложение и составил 61,14 млрд рублей.

Выручка от размещения составила 21,50 млрд рублей, средневзвешенная цена — 105,6% от номинала, средневзвешенная доходность выпуска — 7,29% годовых.

Напомним, на предыдущем аукционе 28 августа Минфин разместилдва выпуска ОФЗ с погашением в 2022 и 2024 годах на 10 млрд рублей каждый. В общей сложности за III квартал 2019 года ведомство планирует предложить на аукционах ОФЗ на сумму 300 млрд рублей.