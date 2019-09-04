Москва, , 16:18 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, на предыдущей неделе ведомство зафиксировало нулевую инфляцию, а до этого в течение двух недель наблюдалась дефляция на уровне 0,1%.

За последнюю неделю, согласно данным Росстата, цены на сахар-песок снизились на 1%, вермишель подешевела на 0,2%. В то же время куриные яйца стали дороже на 0,5%, пшено — на 0,3%, мороженая рыба, хлеб из пшеничной муки, гречневая крупа, молоко, маргарин — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,2%, в том числе репчатый лук подешевел на 7,7%, морковь — на 6,7%, картофель — на 6,2%, помидоры — на 5,8%, белокочанная капуста — на 3,4%, яблоки — на 2,0%. Тем временем огурцы стали дороже на 1,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.